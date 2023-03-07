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AİLE 1. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 1. bölüm tek parça

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile, Show TV'de 1. bölümüyle ekrana geliyor. İlk tanıtım filmleriyle beğeni rekorları kıran Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 1. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 1. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 1. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 10:55 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 11:00
AİLE 1. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 1. bölüm tek parça

AİLE 1. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, ilk bölümüyle ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 1. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 1. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 1. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 1. bölüm bilgileri...

AİLE 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.

Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir'e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

AİLE 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.

Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya'nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

AİLE 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ KONUSU

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

AİLE 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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