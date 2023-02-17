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YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? Star TV Yalı Çapkını 21. bölüm bu akşam var mı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 21. bölümü için araştırmalar başladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 21. bölümü geçtiğimiz hafta deprem felaketi nedeniyle ekrana gelmemişti. Bu hafta Yalı Çapkını yeni bölümü olup olmadığını araştıranlar arama motorlarında 'Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? Star TV Yalı Çapkını 21. bölüm bu akşam var mı? sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 11:00
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? Star TV Yalı Çapkını 21. bölüm bu akşam var mı?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Yalı Çapkını dizisini takip edenler deprem felaketinin ardından 12. güne girilirken dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkede bir hafta için ilan edilen milli yasla birlikte RTÜK, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin yayınlanmayacağını duyurmuştu. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? Star TV Yalı Çapkını 21. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

STAR TV YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Yalı Çapkını dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | TV programları, diziler, yarışmalar bu hafta var mı? atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı Devamını Oku BUNU DA OKU

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