YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? Star TV Yalı Çapkını 21. bölüm bu akşam var mı?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Yalı Çapkını dizisini takip edenler deprem felaketinin ardından 12. güne girilirken dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkede bir hafta için ilan edilen milli yasla birlikte RTÜK, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin yayınlanmayacağını duyurmuştu. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? Star TV Yalı Çapkını 21. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

STAR TV YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Yalı Çapkını dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.