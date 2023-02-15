DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | TV programları, diziler, yarışmalar bu hafta var mı? atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde meydana gelen ve Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da yıkıcı etkiler bırakan depremin ardından 8. güne girildi. Ülkede bir hafta için ilan edilen milli yasla birlikte RTÜK, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin yayınlanmayacağını duyurmuştu. Peki diziler ne zaman başlayacak? TV programları, diziler, yarışmalar bu hafta var mı? İşte detaylar...
TV PROGRAMLARI, DİZİLER, YARIŞMALAR BU HAFTA VAR MI?
TV programları, dizi ve yarışmaların yayınlanmaya başlayacağı tarihe ilişkin RTÜK'ten henüz açıklama gelmedi. Dizilerin bu hafta da yayınlanmayacağı düşünülürken bazı yarışma programları ve dizilerin 20 Şubat Pazartesi itibarıyla ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi kaynaklarca açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.
ATV YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT
- 13.00: Gün Ortası
- 14.00 Deprem Özel Ortak Yayını
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Deprem Özel Ortak Yayını
KANAL D YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT
- 14.00: Deprem Özel
- 18.00: En Büyk Afet
- 19.00: Kanal D Ana Haber
- 20.00: 6 Şubat Depremi Özel 'Kanal D CNN Türk Ortak Yayın'
- 01.00: Deprem Bölgesinde Gece
- 05.00: Deprem Bölgesinde Sabah
SHOW TV YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT
- 09.00: Bu Sabah
- 12.00: Habertürk Ortak Yayın
- 15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45: Show Ana Haber
- 20.00: Habertürk Ortak yayın
STAR TV YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT
- 07.00: NTV Star TV Ortak Yayın
- 18.00: Star Haber
- 20.00: NTV Star TV Ortak Yayın
TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT
- 05.28: İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05.30: TRT Haber ORtak Yayını
- 19.00: Ana Haber
- 19.55: İddiaların Aksine
- 20.00: TRT Haber Ortak Yayını
- 05.00: Kapanış