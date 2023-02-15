DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | TV programları, diziler, yarışmalar bu hafta var mı? atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde meydana gelen ve Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da yıkıcı etkiler bırakan depremin ardından 8. güne girildi. Ülkede bir hafta için ilan edilen milli yasla birlikte RTÜK, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin yayınlanmayacağını duyurmuştu. Peki diziler ne zaman başlayacak? TV programları, diziler, yarışmalar bu hafta var mı? İşte detaylar...

TV PROGRAMLARI, DİZİLER, YARIŞMALAR BU HAFTA VAR MI?

TV programları, dizi ve yarışmaların yayınlanmaya başlayacağı tarihe ilişkin RTÜK'ten henüz açıklama gelmedi. Dizilerin bu hafta da yayınlanmayacağı düşünülürken bazı yarışma programları ve dizilerin 20 Şubat Pazartesi itibarıyla ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi kaynaklarca açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

ATV YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT

13.00: Gün Ortası

14.00 Deprem Özel Ortak Yayını

19.00 atv Ana Haber

20.00 Deprem Özel Ortak Yayını

KANAL D YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT

14.00: Deprem Özel

18.00: En Büyk Afet

19.00: Kanal D Ana Haber

20.00: 6 Şubat Depremi Özel 'Kanal D CNN Türk Ortak Yayın'

01.00: Deprem Bölgesinde Gece

05.00: Deprem Bölgesinde Sabah

SHOW TV YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT

09.00: Bu Sabah

12.00: Habertürk Ortak Yayın

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45: Show Ana Haber

20.00: Habertürk Ortak yayın

STAR TV YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT

07.00: NTV Star TV Ortak Yayın

18.00: Star Haber

20.00: NTV Star TV Ortak Yayın

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 ŞUBAT