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ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? atv Ateş Kuşları 5. bölüm bu akşam var mı? 17 Şubat

atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 5. bölümü için araştırmalar başladı. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı dizinin 5. bölümü geçtiğimiz hafta deprem felaketi nedeniyle ekrana gelmemişti. Bu hafta Ateş Kuşları yeni bölümü olup olmadığını araştıranlar arama motorlarında 'Ateş Kuşları yeni bölüm yayınlanacak mı? atv Ateş Kuşları 5. bölüm bu akşam var mı? sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 11:00
ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? atv Ateş Kuşları 5. bölüm bu akşam var mı? 17 Şubat

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Ateş Kuşları dizisini takip edenler deprem felaketinin ardından 12. güne girilirken dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkede bir hafta için ilan edilen milli yasla birlikte RTÜK, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin yayınlanmayacağını duyurmuştu. Peki Ateş Kuşları yeni bölüm yayınlanacak mı? atv Ateş Kuşları 5. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

ATV ATEŞ KUŞLARI 5. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Ateş Kuşları dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | TV programları, diziler, yarışmalar bu hafta var mı? atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı Devamını Oku BUNU DA OKU
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