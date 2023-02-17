ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? atv Ateş Kuşları 5. bölüm bu akşam var mı? 17 Şubat

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Ateş Kuşları dizisini takip edenler deprem felaketinin ardından 12. güne girilirken dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkede bir hafta için ilan edilen milli yasla birlikte RTÜK, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin yayınlanmayacağını duyurmuştu. Peki Ateş Kuşları yeni bölüm yayınlanacak mı? atv Ateş Kuşları 5. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

ATV ATEŞ KUŞLARI 5. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Ateş Kuşları dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.