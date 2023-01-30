📺 SİPAHİ 8. BÖLÜM İZLE - Show TV Sipahi Final bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE | Sipahi yeni bölüm full izle

Show TV'nin yeni dizisi Sipahi, 8. yeni bölümü ile 30 Aralık Pazartesi günü ekranlara geldi. Final yapan dizinin son bölümünü merak edenler için yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve oyuncu kadrosu haberimizde...

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SİPAHİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Roket Suriye'den, Ankara'yı vuracak şekilde konumlanacaktır. Sipahi ekibi bu saldırı riskini nasıl yok edecektir? Canan, Habtor'un elindedir. Ali, deşifre olma riski nedeniyle Habtor'a ulaşamamaktadır.

Habtor ise karısını ve kızını geri alamazsa Canan'ı öldürmeye kararlıdır. Yıldırım'ı bu kez de dinlemeyen Ali, Ivan'la buluşmaya gidecektir. Ali, Canan'ı kurtarmak zorundandır. Başına çuval geçirilmiş bir kadını öldürmesi emri verilir.

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Bu kadın Canan ise Ali ne yapacaktır? Ali, Ezgi ve Yusuf, Fahrettin'i hastane yatağında öldürmeye çalışan İranlı kadın ajanı ele geçirmeyi başaracaklardır.

Peki roket Suriye'de nerededir? Canan'ın kanıyla yazılmış mesajına ulaşan Ali, Canan'a canlı ulaşabilecek midir? Ali ve Canan'ı zor bir oyun beklemektedir.

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Habtor her zamankinden daha acımasız, kan kokusu almış bir köpekbalığı gibidir. Kurşunlarının hedefinde masumlar hatta bebekler bile vardır. Ama unuttuğu bir şey var; Sipahi ekibi dimdik ayakta ve karşısındadır.

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SİPAHİ OYUNCU KADROSU

Sipahi oyuncuları arasında Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi isimler yer alıyor.