GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Gecenin Ucunda final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Ocak Star TV Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman?

Yönetmen koltuğunda Barış Erçetin'in oturduğu, Seda Çakır Avunduk, Aysun Erdoğan ve Ezgi Özcan'ın kaleminden çıkan ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Her Salı akşamı Star TV ekranlarında yayınalanan dizi, 3 Ocak'ta ekrana gelmeyince seyirciler, Gecenin Ucunda final mi yaptı, günü mü değişti? 3 Ocak Star TV Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

GECENİN UCUNDA FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Gecenin Ucunda dizisi, Star TV ekranlarındaki yayın hayatına Çarşamba günleri devam edecek. Ancak bu hafta 3 Ocak Salı günü yaınlanacak olan yeni bölümü, yılbaşı tatilinden dolayı ekrana gelmedi. Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü ise, 10 Ocak Salı günü saat 20.00'de, yine Star TV ekranlarında yayınlanacak.

3 OCAK STAR TV GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV ekranlarında her Salı günü yeni bölümü yayınlanan Gecenin Ucunda, Salı akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 14. ve yeni bölümü, önümüzdeki salı günü, yani 10 Ocak Salı günü izleyicileriyle buluşacak.

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU