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📺Yürek Çıkmazı 8. BÖLÜM FULL İZLE | Yürek Çıkmazı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 8. bölümü merakla bekleniyordu. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 8. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 01:00
📺Yürek Çıkmazı 8. BÖLÜM FULL İZLE | Yürek Çıkmazı TRT 1 son bölüm

Yürek Çıkmazı dizisi 8. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 8. bölümüyle 27 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 8. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 8. BÖLÜM KONUSU

İfadesi alınmak üzere adliyeye götürülen Yılmaz, savcının karşısına çıkmadan önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılır. Tutuklanmasını umarken kendini hastanede, babasının iyileşmesini beklerken bulan Halil, öfkeyle acıma duyguları arasında kalır. Öte yandan Zeynep'le daha da yakınlaşırlar. Bu durum Funda'nın ikiliyi kıskanmasına sebep olur. İntikam almak için Caner'e bir işbirliği teklif eder. Böylece Caner'in de aradığı fırsat ayağına gelmiş olur. Bu sayede Zeynep'i Halil'den uzaklaştırabilecektir. Planın bir parçası olarak Zeynep'e Soso'da bir doğum günü partisi düzenler. Gecenin sonunda verdiği hediye ise Halil'le Zeynep'i geri dönülmez bir noktaya taşır. Tüm bunlar olurken davanın seyrini değiştirecek sürpriz bir tanık ortaya çıkar.

Yürek Çıkmazı dizisi 8. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 8. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

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