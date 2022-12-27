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GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 13. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini almayı başardı. 27 Aralık Salı günü ekranlara gelecek dizinin yeni yayınlanacak bölümü için seyirciler arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 13. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte Gecenin Ucunda 13. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 11:16 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 11:20
GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 13. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 13. bölümüyle ekranlara gelecek. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 13. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 13. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 13. BÖLÜM KONUSU

Bir mucize sonucu hayatı kurtulan Macide, her şeyi göze alıp büyük bir öfkeyle Berrin'in karşısına dikilir. Annesinin yaptığı korkunç işleri öğrenen Kazım beyninden vurulmuşa döner. Başlarına gelen bu felaket Macide'yle Kazım'ın aşkında bir dönüm noktası olur ve kendilerini bile şaşırtacak bir hamleyle evlenmeye karar verirler. Nermin'in hamileliğinden haberi olmayan, Şermin'in Cihangir'le olan yakınlaşmasını bilmeyen, Işık Ailesi'nin kurduğu kumpaslardan habersiz olan Macide; Kazım'la her şeye ve herkese rağmen mutlu olmaya yemin eder. Ancak bu yemine bağlı kalmak Kazım'la Macide için artık her zamankinden daha da zordur.

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 13. BÖLÜM İZLE

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