YÜREK ÇIKMAZI 7. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 7. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 7. bölümüyle 20 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 7. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 7. BÖLÜM KONUSU

Dosyanın kapanmasıyla birlikte yaptığının yanına kar kalacağını düşünen Yılmaz'ın sevinci Cennet'in sesini duyduğu anda kâbusa dönüşür.

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Yıllarca susan, gördüğü şiddete sessiz kalan kadın, evlenirken kocasına verdiği sözden caymış ve Yılmaz'ın tabiriyle "ölüme yatmadan önce her yere adeta mayın döşemiştir".

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Öte yandan Birsen'in itirafı Halil'in öfkesini daha da alevlendirir. Ama ipleri koparan annesinin öldüğü gün ona bıraktığı mesaj olur.

Çocukluğu boyunca; sesini duyurmaya, babasının üstlerine kapattığı kapıları açtırmaya çalışan Halil bu sefer eşikte duran korkunç adamı yıkıp geçmeye kararlıdır. Bedeli ne olursa olsun bunu yapacaktır.

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl,

Alp Navruz,

İrem Helvacıoğlu,

Cemal Toktaş,

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan,

Timur Ölkebaş,

Mesut Akusta,

Eylül Ersöz,

Bihter Dinçel,

Erhan Alpay,

Güler Ökten,

Alp Akar,

Aydan Şener,

Dilara Aksüyek.

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