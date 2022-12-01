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BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Balkan Ninnisi neden yok, final mi yaptı? - 1 Aralık TRT 1 Balkan Ninnisi 21. yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Balkan Ninnisi, yeni bölümüyle 1 Aralık Perşembe günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Merih Öztürk, Emre Bey, Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın paylaştığı Balkan Ninnisi dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman? Balkan Ninnisi neden yok, final mi yaptı, günü mü değişti? 1 Aralık TRT1 Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 12:00
BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Balkan Ninnisi neden yok, final mi yaptı? - 1 Aralık TRT 1 Balkan Ninnisi 21. yeni bölüm ne zaman?

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Farklı milletlere mensup iki gencin sevdaları için verdiği mücadelenin anlatıldığı dizide yolları keşisen iki ailenin ve birbirilerini çok seven iki gencin yaşamlarından kesitler sunan, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Balkan Ninnisi, 1 Aralık Perşembe günü yayınlanmayınca seyircileri tarafından merak konusu oldu. Heyecan, aşk ve entrika dolu bölümleriyle her Perşembe izleyicileriyle buluşan Balkan Ninnisi dizisi hakkında arama motorlarında araştırılan Balkan Ninnisi neden yok, final mi yaptı? - 1 Aralık TRT 1 Balkan Ninnisi 21. yeni bölüm ne zaman?sorularının cevabını haberimizde derledik.

BALKAN NİNNİSİ FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Balkan Ninnisi dizisi, Perşembe günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Ancak bu hafta Dünya Kupası maçları olduğu için TRT 1 ekranlarında yeni bölüm yer almadı.

1 ARALIK TRT1 BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünya Kupası maçları 18 Aralık'ta sona erecek. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmese de Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümlerinin Aralık'ın 3. haftasına kadar ekranlarda yer almayacağı tahmin ediliyor.

BALKAN NİNNİSİ HAKKINDA

Balkan Ninnisi, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Çekimlerine Üsküp'te başlanan, tanıtımları büyük ilgi gören dizi hem etkileyici, eğlenceli hikayesi hem de usta oyuncu kadrosunun müthiş performanslarıyla büyük ilgi çekti. Köfteci Süleyman ve eğlenceli ailesini izleyiciler çok sevdi.

Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut, Bennu Şahin ve Erman Saban rol alıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtan Balkan Ninnisi'nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstleniyor.

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç'un kaleme aldığı Balkan Ninnisi, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizi, müzikleriyle de ilgi odağı olacak. Balkan Ninnisi'nin müziklerini Alper Atakan yapıyor.

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