📺O Kız 11. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 30 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelecek. 11. bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 11. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 11. BÖLÜM KONUSU

Doruk, Sitare ve Ozan arasındaki yasak ilişkiye şahit olduğu için allak bullak olmuş, bambaşka bir hesap içerisine girecektir.

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Zeynep, Doruk'a, Doruk Zeynep'e olan duygularını bastırmaya çalışırken, Ozan da Zeynep'e olan duygularından kaçma çabasında ama bir yandan da egosunun ve kıskançlığın pençesindedir.

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Sitare ise, bir yandan Ardıç'ın yıllar sonra konuşmaya başlaması yüzünden büyük stres altındadır bir yandan da Doruk'un Ozan'la ilişkisine öğrendiğine dair günden güne güçlenen şüphelerin pençesindedir.

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Melek'i yeniden görmek için çırpınıp duran Kadir ise, ilk kez bir tabuyu kırar ve Zeynep'le Melek hakkında konuşur.

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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher