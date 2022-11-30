Haberler Dizi Haberleri 📺O Kız 11. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

📺O Kız 11. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reytin listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 11. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İnternette sıkça, "O Kız 11. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız ilk bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 11. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 11. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:30
📺O Kız 11. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 30 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelecek. 11. bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 11. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 11. BÖLÜM KONUSU

Doruk, Sitare ve Ozan arasındaki yasak ilişkiye şahit olduğu için allak bullak olmuş, bambaşka bir hesap içerisine girecektir.

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👉O KIZ 11. BÖLÜM İZLE

Zeynep, Doruk'a, Doruk Zeynep'e olan duygularını bastırmaya çalışırken, Ozan da Zeynep'e olan duygularından kaçma çabasında ama bir yandan da egosunun ve kıskançlığın pençesindedir.

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👉O KIZ 11. BÖLÜM İZLE

Sitare ise, bir yandan Ardıç'ın yıllar sonra konuşmaya başlaması yüzünden büyük stres altındadır bir yandan da Doruk'un Ozan'la ilişkisine öğrendiğine dair günden güne güçlenen şüphelerin pençesindedir.

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👉O KIZ 11. BÖLÜM İZLE

Melek'i yeniden görmek için çırpınıp duran Kadir ise, ilk kez bir tabuyu kırar ve Zeynep'le Melek hakkında konuşur.

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👉O KIZ 11. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher

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