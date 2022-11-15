Haberler Dizi Haberleri 📺Baba 24. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Baba 24. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 24. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 24. bölüm full izle, Baba izle, Baba 24. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 15 Kasım Salı günü yayınlanan 24. bölümünde neler yaşandı? Baba dizisinin 24. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 00:38
📺Baba 24. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 24. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 24. bölüm full izle, Baba izle, Baba 24. bölüm izle sorgularını yapıyor.

Peki, Baba'nın 15 Kasım Salı günü yayınlanan 24. bölümünde neler yaşandı? Baba dizisinin 24. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 24. BÖLÜM İZLE

BABA 24. BÖLÜM KONUSU

Büşra ile İlhan arasındaki buzlar iyice erirken sürpriz bir ziyaret gerçekleşir. Emin'in herkesi umutlandıran direnişine engel olan Selahattin, diğer yandan Çöpköy'de yayılan hastalığın duyulmaması için elinden geleni yapar. Firuze içinde bulunduğu sorunu çözmek için tehlikeli bir planla harekete geçer. Kadir'in Çöpköy halkı için Selahattin ile olan mücadelesinde ipler iyice gerilir. Kadir, karşılaştığı bir tehdit karşısında zorlu bir tercih yapmak zorunda kalır.

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

OYUNCULAR

Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu

DİĞER
Necati Şaşmaz tarih verdi! Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor
59 yaşındaki Aydan Şener 20’liklere meydan okudu! Deniz kenarından paylaştı! Son haliyle kasıp kavurdu! Yeşilçam’ın tescilli güzeli...
La Liga ile dostluk turnuvası! F.Bahçe ve G.Saray...
Vitor Pereira milli yıldıza hoca oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YÜREK ÇIKMAZI 3. BÖLÜM İZLE
📺 Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle!
2023 RESMİ TATİLLER VE MİLLİ BAYRAMLAR
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? (15 Kasım)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray adını son 16'ya yazdırdı! G.Saray adını son 16'ya yazdırdı! 00:05
Ömer Faruk Yurtseven ameliyat oldu! Ömer Faruk Yurtseven ameliyat oldu! 23:58
Napoli'den Kim açıklaması! İşte serbest kalma maddesi Napoli'den Kim açıklaması! İşte serbest kalma maddesi 23:27
Ömer Faruk'a büyük şok! Sözleşmesi feshediliyor Ömer Faruk'a büyük şok! Sözleşmesi feshediliyor 22:03
Mustafa Dalcı ilk antrenmanına çıktı Mustafa Dalcı ilk antrenmanına çıktı 21:33
Dursun Özbek'ten Semih Kaya sözleri! Dursun Özbek'ten Semih Kaya sözleri! 21:11
Daha Eski
Şenol Güneş'ten akademiye ziyaret! Şenol Güneş'ten akademiye ziyaret! 21:08
Türkiye İskoçya maçına hazır Türkiye İskoçya maçına hazır 20:38
La Liga ile dostluk turnuvası! F.Bahçe ve G.Saray... La Liga ile dostluk turnuvası! F.Bahçe ve G.Saray... 20:35
F.Bahçe G.Saray ve Trabzonspor PFDK'da! F.Bahçe G.Saray ve Trabzonspor PFDK'da! 20:23
Vitor Pereira milli yıldıza hoca oluyor! Vitor Pereira milli yıldıza hoca oluyor! 19:55
Millilerden farklı prova! Millilerden farklı prova! 19:36