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📺 Bir Küçük Gün Işığı 11. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'de yayınlanan dizi Bir Küçük Gün Işığı, 14 Kasım akşamı 11. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 11. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 11:30
📺 Bir Küçük Gün Işığı 11. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 11. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 11. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 14 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelecek 11. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 11. BÖLÜM KONUSU

Ümran, Dila'nın bir kızı olduğunu öğrenmiştir. Mehveş, Güneş'in artık Dila'yla birlikte olacağını düşünüp heveslenirken Dila, Ümran'ın bu konuda ne yapacağını gergin bir şekilde izler. Ümran, Güneş konusunda ne yapacağına karar vermeye çalışırken Elif'le ilgili Fırat'a karşı kullanabileceği çok önemli bir bilgi edinir. Bu sırada Alper ve Fulya yeni bir ilişkiye yelken açar. Sude, Alper'in ilgisini yönlendirme gücünü kaybetmek istemez, Fulya'nın yoluna çıkar. Ümran, Fırat'ı, Elif'ten ayırmak için her şeyi göze almıştır. Elif'in, Dila'yı öğrenmesi artık an meselesidir.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 11. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 11. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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