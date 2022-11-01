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📺Ben Bu Cihana Sığmazam 7. BÖLÜM FULL İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

Atv ekranlarının en sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, her hafta olduğu gibi bu hafta da 7. yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Salı akşamları ekranlara konuk olan BBCS'nin 1 Kasım'da yayınlanan yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler arama motorlarında "Ben Bu Cihana Sığmazam full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 7. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 17:47 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 00:30
📺Ben Bu Cihana Sığmazam 7. BÖLÜM FULL İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam ATV son bölüm

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 7. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 7.bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 1 Kasım Salı günü ekranlara gelen 7. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyordu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 7. BÖLÜM KONUSU

Lokman'ın cenazesi adeta gayrimeşru aleminin tüm ağır toplarıyla, Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüşür. Tüm aile, Leyla'nın Firuze'yle ne konuştuğunu merak etmektedir. Leyla onlara kararını açıkladığında hepsi mutlu olacaklardır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 7. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i ziyarete gider. Melike, babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak ister. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde bulurlar. Cezayir bu sırada kendisine ateş açmakta olan birini öldürür ama bu öldürdüğü kişi Cezayir'in ezeli düşmanı Sabit'in oğlu çıkar. Sabit, intikam yemini eder ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim der.

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Sabit'e karşı, Cezayir, Asım ve Ekabir'le bir ittifak kurabilmenin yollarını arar. Firuze'nin halası Zeliha'nın Bosna'dan çıkıp gelmesi başta Elmas olmak üzere tüm ailenin huzurunu kaçıracaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 7. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 7. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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