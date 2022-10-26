📺O Kız 6. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın 26 Ekim Çarşamba günü ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 6. bölümde neler yaşanacağı izleyiciler merak edilirken arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 6. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 6. BÖLÜM KONUSU

Ayyaş sandığı Kadir'in, Zeynep'in zihinsel engelli babası olduğunu öğrenen Ozan büyük bir şok yaşarken, Zeynep de ikilinin tuhaf tanışıklığını keşfetmenin şaşkınlığı içindedir. Kadir'in etkisiyle aralarında esen barış rüzgarları, Ozan'ın, Zeynep'e yönelttiği akıl almaz suçlamayla birlikte yerini şiddetli bir fırtınaya bırakır.



💥YALI ÇAPKINI DÜNYAYA AÇILIYOR💢

Sitare'nin de tanık olduğu fırtınadan sonra Zeynep, değişmekte olan yeni hayatında babasını bambaşka tehlikelerden korumak zorunda olduğunu fark eder.

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Öte yandan yeni açtığı sosyal medya hesabıyla birlikte hayat hızlı bir şekilde değişmeye başlar. Sitare için oldukça kazançlı olan bu değişim, Ozan'ın hırslı ve rekabetçi yanını tetikler. Sitare ve Ozan, karşı karşıya gelir ve aralarında başlayan Zeynep krizi içine Ozan'ın da ailesini alarak büyür.

Ozan, Sitare'nin sert hamlesiyle kendini bir anda büyük bir aile krizinin ortasında bulurken, Zeynep'in ailesi ile beklenmedik bir felaketle birbirlerine kenetlenir. Kadir, saf sevgisiyle bütün aileyi birbirine bağlarken, Sitare'nin Zeynep'le ilgili el yükseltmesi tüm dengeleri alt üst eder.

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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