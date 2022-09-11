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SIFIRINCI GÜN OYUNCU KADROSU | Sıfırıncı Gün konusu ne, oyuncuları kim? - Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlayacak?

Acun Medya'nın yeni yapımlarından biri olduğu öne sürülen Sıfırıncı Gün dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrol oyuncularının henüz belli olduğu ve TV 8'de yayınlanacağı iddia edilen dizi ile ilgili arama motorlarında Sıfırıncı Gün konusu ne, oyuncuları kim? Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılıyor. Tüm merak edilenler ve soruların cevapları haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 16:00
SIFIRINCI GÜN OYUNCU KADROSU | Sıfırıncı Gün konusu ne, oyuncuları kim? - Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlayacak?

SIFIRINCI GÜN OYUNCU KADROSU | Eylül ayına girilmesiyle yeni dizi sezonu başladı. Televizyon ekranlarında birçok yeni dizi boy gösterirken en büyük bomba ise hiç beklenmedik şekilde geldi. İzleyicilerin bir süredir merakla beklediği ve Tuzak ile başlayan serinin ikinci dizisi olan Sıfırıncı Gün'ün önümüzdeki günlerde yayın hayatına başlayacağı duyuruldu. Peki Sıfırıncı Gün konusu ne, oyuncuları kim? Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

SIFIRINCI GÜN KONUSU NE?

Sıfırıncı Gün dizisi, yayın hayatına kısa bir süre kalsa da hala sır gibi saklanan yapım olma özelliğini koruyor. Sosyal medyada polisiye türünde bir dizi olduğu iddia edilen ve senaryosunu Atasoy Koç'un kaleme aldığı dizinin konusuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SIFIRINCI GÜN OYUNCU KADROSU - SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI KİM?

Akın Akınözü, Talat Bulut ve Bensu Soral'ın başrollerinde yer aldığı Tuzak dizisi ile başlayan serinin ikinci dizisi Sıfırıncı Gün'ün oyuncuları da dizi dünyasına damga vurdu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, dizide Berk Cankat ile Yiğit Özşener'in başrolde yer alacağı iddialarının yanı sıra kadın oyunculara ise henüz karar verilmediği öne sürüldü.

Yan karakterlerde ise Uğur Uzunel, Ahmet Pınar ve Naz Çağla Irmak ile anlaşma sağlandığı da belirtiliyor. Hikayesinin çok etkileyici olması beklenen dizi için yoğun bir ön hazırlık yapılıyor. Henüz oyuncu kadrosunun netleşmesi için yapılan çalışmalar neticelenmezken bu süreç tamamlandıktan sonra Ekim ayı içinde ekibin bir araya gelmesi ve çekimlere başlanması bekleniyor.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süleyman Mert Özdemir'in yönetmenliğini üstleneceği Sıfırıncı Gün dizisi çekimleri yurt dışında başlayacak ve sonrasında İstanbul'a alınacak. Sıfırıncı Gün dizisinin yayın tarihi ise 2022 sonu olarak planlanıyor.

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