📺Gönül Dağı 66. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı yeni sezon, son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 66. bölümüyle 3 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 66. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 66. BÖLÜM KONUSU

Gönül Dağı'nda Dilek'in hayatını kaybetmesiyle birlikte herkes derin bir üzüntüye gömülüyor. Taner, Dilek'ten kalan en büyük miras olan bebeğini bağrına basarken kasabalıyı ise evlerini terk etme korkusu sarıyor. Kasabadan düşen taşlar, herkesin başına dert olurken kasabanın boşaltılması için resmi bir yazı geliyor. Bu gelişmeyle halkın ne yapacağı ise yeni bölümde açığa çıkacak.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Asuman ve Ramazan'ın düğününün yaklaşmasıyla herkesi tatlı bir telaş sarar. Ramazan, en mutlu günü için hazırlıkları titizlikle sürdürürken, tüm kasabanın merakla beklediği bu düğünde neler yaşanacaktır? Kasabaya dönen Meryem, Rıfat ile konuşmak istemektedir. Meryem'in hiç beklemediği anda Rıfat'ın karşısına çıkması, Mihriban ile Rıfat'ı nasıl etkileyecektir? Öte yandan doğum yapmasına sayılı zaman kalan Dilek, bir yandan da çalışmaya devam etmektedir. Gönül Dağı'ndaki hareketlenmenin artması Dilek'in iş temposunun yoğunlaşmasına neden olurken, bu durum Dilek ve Taner'i nereye sürükleyecektir?

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👉GÖNÜL DAĞI 66. BÖLÜM İZLE

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👉GÖNÜL DAĞI 66. BÖLÜM İZLE