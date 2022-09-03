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📺 KARDEŞLERİM YENİ SEZON İZLE | Kardeşlerim 57. bölüm izle - Kardeşlerim YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

Kardeşlerim dizisi, sezon finalinin ardından 57. ve yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. atv ekranlarının sevilen dizilerinden olan ve yeni sezonu merakla beklenen Kardeşlerim'de yine heyecanlı dakikalar seyircileri bekliyor. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar için detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 15:30
📺 KARDEŞLERİM YENİ SEZON İZLE | Kardeşlerim 57. bölüm izle - Kardeşlerim YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 56. bölümüyle sezon finali yapan dizi, meraklı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yeni sezonda yepyeni meraklar ve heyecanlar tattırmaya hazırlanıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 3 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek olan 57. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 57. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 57. BÖLÜM KONUSU

Eren kardeşler, sahip oldukları zengin hayatın tadını çıkarırken, beş kuruşsuz ortada kalan Akif de türlü kurnazlıklarla yeniden eski gücüne kavuşmanın yollarını aramaktadır. Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artarken; Ömer'in, kardeşlerinden habersiz bir iş birliğine girişmesi ve kibirli tavırları, Asiye'yle karşı karşıya gelmelerine sebep olur. Eren kardeşlerin konakta düzenlediği partide yaşanan hesaplaşma ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.

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👉KARDEŞLERİM 57. BÖLÜM İZLE

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 57. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

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