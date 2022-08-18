TCMB'nin faiz kararını açıklamasının ardından vatandaşlar internette TCMB Ağustos faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz sabit mi kaldı? sorularının cevabını araştırıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun öncülük ettiği toplantının ardından 2021 yılının Aralık ayından beri değiştirilmeyen politika faizi yüzde 13'e düşürüldü.

TCMB AĞUSTOS FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? FAİZ SABİT Mİ KALDI?

Merkez Bankası'nın Ağustos ayı faiz kararı merakla beklenirken TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen toplantının ardından Para Politikası Kurulu kararını verdi.

Aralık 2021'den beri sabit tutulan politika faizi, 2022 Ağustos'unda da yüzde 14'ten 13'e indirildi.

FAİZ KARARININ ARDINDAN PİYASALARDA SON DURUM

Güne 17,9491 TL'den giriş yapan dolar/TL, gün içi en düşük 17,9618 TL en yüksek ise 17,9320 TL'yi gördü.

Güne 18,2789 TL'den giriş yapan euro/TL, gün içi en düşük 18,2415 TL en yüksek ise 18,3130 TL'yi gördü.

Gram altın TL fiyatı ise güne 1016,74 TL bandından giriş yaparken en düşük 1016,07 TL, en yüksek 1020,39 TL'yi test etti.