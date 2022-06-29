Haberler Dizi Haberleri 📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 11. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 11. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 11. bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Kara Tahta 10. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kara Tahta 11. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 11. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 02:00
📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 11. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan dorukta. Kara Tahta 29 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kara Tahta 11. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 11. TRT 1 CANLI İZLE

KARA TAHTA 11. BÖLÜM KONUSU
Aylin'in ortadan kaybolması Atlas ve Irmak arasında problem yaratır. Irmak bu konuda kendini suçlamadan duramaz. Tüm şehir Aylin'i bulmak için seferber olur ancak bir kişi Aylin'i bulup getirir. Bu kişi Bekir'dir. Atlas Bekir'in bu olayda iyi niyetli olmadığını düşündüğü için sadece Irmak'la değil Arif'le de gerginlik yaşar. Hikmet'in beklenmeyen misafiri Asu ise tüm dengeleri alt üst edeceğe benzer. Değişen dengelerden en çok kimin nasibini alacağı ise merak konusudur. Irmak'ın Bekir'in artık değiştiğine inanması Atlas'ı derinden üzerken Yasemin büyük bir kumpasın içine düşmüştür.

DİĞER
İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses mahkemelik oldu! Ahmet Tatlıses İbrahim Tatlıses’in vasi tayin etmesini istedi!
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yeni sezonda Rezerv Lig kurulmasını ve deplasman yasağını kaldırma kararı aldı
Transferde ortalık karıştı! F.Bahçe'ye 4 rakip birden
Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE
Malatya'da deprem! AFAD açıkladı: oranı 4.5
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak!
İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tuş makinesi Bediha Tuş makinesi Bediha 01:34
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvede! 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvede! 01:29
TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! 00:46
Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı! Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı! 23:59
Lille'in yeni teknik direktörü Paulo Fonseca! Lille'in yeni teknik direktörü Paulo Fonseca! 23:49
Inter Lukaku'yu kiraladı! Inter Lukaku'yu kiraladı! 23:08
Daha Eski
Evin Demirhan Yavuz altın madalyanın sahibi oldu Evin Demirhan Yavuz altın madalyanın sahibi oldu 22:49
Bediha Gün altın madalya kazandı Bediha Gün altın madalya kazandı 22:47
Fenerbahçe YouTube Katıl İZLE - Fenerbahçe YouTube Katıl ücretsiz mi? Fenerbahçe YouTube katıl nedir, nasıl üye olunur? Fenerbahçe YouTube Katıl İZLE - Fenerbahçe YouTube Katıl ücretsiz mi? Fenerbahçe YouTube katıl nedir, nasıl üye olunur? 17:54
Fenerbahçe - Al Shamal maçı CANLI Fenerbahçe - Al Shamal maçı CANLI 17:58
Yiğidolar'da kombine bilet satışları başlıyor! Yiğidolar'da kombine bilet satışları başlıyor! 18:09
Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı! Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı! 18:17