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'SEVMEK ZAMANI' DİZİSİNİN KONUSU NEDİR | Sevmek Zamanı hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? Sevmek Zamanı oyuncuları...

atv ekranlarının yeni dizisi 'Sevmek Zamanı' yayınlanan tanıtımının ardından dizinin yayın günü ile saati belli oldu ve Sevmek Zamanı, diziseverlerin radarına girdi. Yaz sezonuna damgasını vuracak dizinin detayları araştırılmaya başladı. Peki, Sevmek zamanı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sevmek Zamanı dizisinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihine dair merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 14:01 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 14:07
'SEVMEK ZAMANI' DİZİSİNİN KONUSU NEDİR | Sevmek Zamanı hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? Sevmek Zamanı oyuncuları...

ATV EKRANLARININ YENİ DİZİSİ SEVMEK ZAMANI | Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapmayı planlayan ve yayınlanan tanıtımıyla izleyicilerin beğenisini toplayan 'Sevmek Zamanı' dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği ve başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın üstlendiği Sevmek Zamanı dizisinin hangi gün yayınlanacağı ve yayın saati merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Sevmek Zamanı dizisinin detayları...

SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Süreç Film imzalı Sevmek Zamanı dizisi, bir aşk hikayesini konu alacak. Sevmek Zamanı, bir günde hayatları değişen Firuze ve Kaan'ın öyküsünü izleyicilerle buluşturacak.

Firuze ve Kaan, birbirlerinin hayatını dramatik bir biçimde farklılaştırıyor ve hikaye böyle başlıyor...

Sevmek Zamanı dizisinin Kaan'ı İlhan Şen kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

SEVMEK ZAMANI DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sevmek Zamanı dizisi 20 Haziran Pazartesi saat 20.00'de atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sevmek Zamanı'nın oyuncu kadrosu şöyle:

  • İlhan Şen
  • Deniz Işın
  • Toprak Can Adıgüzel
  • Serenay Aktaş
  • Çağdaş Onur Öztürk
  • Nimet İyigün

SEVMEK ZAMANI DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK, İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevmek Zamanı dizisi ilk tanıtımı ile beğenileri topladı. İlhan Şen ve Deniz Işın'ın uyumu ise oldukça dikkat çekti. Çok konuşulan tanıtımla birlikte dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Sevmek Zamanı yakında atv'de izleyicisiyle buluşacak ve dizinin yayın tarihi haberimizde yer alacak.

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