Haberler Kimdir Sevmek Zamanı dizisinin Kaan'ı İlhan Şen kimdir? İlhan Şen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İlhan Şen'in biyografisi...

Sevmek Zamanı dizisinin Kaan'ı İlhan Şen kimdir? İlhan Şen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İlhan Şen'in biyografisi...

atv ekranlarının yeni dizisi 'Sevmek Zamanı' oyuncularından İlhan Şen, dizide canlandırdığı 'Kaan Kerimoğlu' karakteriyle gündemde yerini aldı. Deniz Işın, Serenay Aktaş gibi isimlerle birlikte rol alan İhan Şen'in hayatı araştırılmaya başladı. Peki, İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? İlhan Şen'in boyu kaç? İşte İlhan Şen hakkında merak edilenler ve genç oyuncunun hayatı...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 16:51 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:00
Sevmek Zamanı dizisinin Kaan'ı İlhan Şen kimdir? İlhan Şen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İlhan Şen'in biyografisi...

Sevmek Zamanı dizisinin yıldız oyuncularından İlhan Şen'in hayatı ve oynadığı diziler araştırılmaya başladı. Genç oyuncunun sevenleri 'İlhan Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? İlhan Şen hangi dizilerde oynadı?' sorularının cevabını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. İşte Sevmek Zamanı dizisinin 'Kaan Kerimoğlu' İlhan Şen'in hayatı...

İLHAN ŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen İlhan Şen, ailesi ile birlikte 2 yaşındayken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlayan Şen, üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist olan ve En İyi Mayo Modeli seçilen İlhan Şen, 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçilerek kariyer basamaklarını tırmanmaya başlamıştır.

Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil eden İlhan Şen, Avrupa'nın En İyi Modeli seçilmiş ve bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi alarak oyunculuktaki ilk adımını Şahin Tepesi adlı dizi ile atmıştır.

Aşk Mantık İntikam dizisinde Ozan karakterine hayat veren İlhan Şen, canlandırdığı karakter ile büyük beğeni toplamıştır.

1.89 metre boyunda, 82 kilo ve Yay burcu olan İlhan Şen, Sevmek Zamanı dizisinde Kaan Kerimoğlu karakteri ile izleyicilerle buluşmaktadır.

İLHAN ŞEN'İN OYNADIĞI DİZİLER

  • Aşk Mantık İntikam / Ozan / 2021
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Erman Façalı / 2019
  • Şahin Tepesi / Mete /2018
  • Mehmed: Bir Cihan Fatihi / 2018

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