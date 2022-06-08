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📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 2. bölüm izle - Seversin TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarından izleyicilerin karşısına gelen Seversin dizisi, 2. bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Seversin dizisi, 1. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Seversin 2. bölüm full izle, Kanal D Seversin izle, Seversin yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Seversin dizisinin 2. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 01:00
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 2. bölüm izle - Seversin TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak Seversin dizisinde heyecan dorukta. Seversin 8 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek. Seversin 2. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 2. bölüm bilgileri;

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SEVERSİN 2. BÖLÜM KONUSU

Asya, dizide oynama teklifini reddeder. Selin ve Suzan meseleye el koyup Nazlı'yı kendi taraflarına çekince Nazlı, Asya'yı dizide oynaması için ikna eder. Şerife de kızlarının arkasında duracaktır. Kadir, Asya'nın bu kararına çok bozulsa da elinden bir şey gelmez.

Asya bütün pürüzleri atlatarak oyunculuğa başlar ama onu bekleyen asıl tehlike Tolga Tuna'dır. Tolga, Asya'nın başarılı olamayacağına inandığından onu bu işten bir an evvel uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Set ortamı Tolga'nın küçüklüğünden beri aşina olduğu bir şeyken Asya sudan çıkmış balık gibidir. Ama Tolga bunu fırsat bilip Asya'yı ezerek dizi setinin tek starı olmaya çalışırken, Asya'yı küçümsemesinin bedelini ağır ödeyecektir.

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👉SEVERSİN 2. BÖLÜM İZLE

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👉SEVERSİN 2. BÖLÜM İZLE

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