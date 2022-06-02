Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 45. BÖLÜM Kanal D FULL İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 45. bölümü, 1 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek.
Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE
Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE
Feride ve Hayri konağı terk edince yalnız kalan Nalan, Hayri'nin geri dönüşüyle umudunu yeniden kazanır. Pervin'in kim olduğunu öğrenen Muzo, Pera'ya karşı güvenini kaybeder. Cana'nın hamile olduğunu önce Selen sonra da Feride öğrenir ve ikili bu probleme bir çözüm bulmak için kolları sıvar.
Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE
Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE