Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 96. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 1 Haziran Çarşamba

📺Kuruluş Osman 96. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 1 Haziran Çarşamba

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 96. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, 95. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 96. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 96. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 16:00
📺Kuruluş Osman 96. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - atv CANLI İZLE | 1 Haziran Çarşamba

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 96. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 96. bölüm full izle, Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman 96. bölüm izle sorgularını sürdürüyor. Peki, Kuruluş Osman'ın 1 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak 96. bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman dizisinin 96. bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 96. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 96. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey arasındaki gerilim devam etmektedir. Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlemektedir. Romanos ve Cebe'nin sıradaki oyunu ne olacaktır? Osman Bey kendisine oynanan oyunun farkındadır. Turgut Bey'in iyileşmesiyle o da kendi oyununu kuracaktır. Osman Bey'in düşmanlarını alt edecek yeni oyunu ne olacak?

OSMAN BEY'İN YENİŞEHİR PLANI

Osman Bey bir yandan kendisine oynanan oyunları bertaraf etmeye çalışırken öte yandan da Bursa'yı fethetmesi için elzem olan Yenişehir'in fethinin hazırlıklarına devam etmektedir. Bizans İmparatoru Andirilus'un büyük bir ordu topladığını bilen Osman Bey, Yenişehir'i alamazsa İnegöl'ün hatta Söğüt'ün tehlikede olduğunu düşünmektedir. Bütün zorluk ve engellemelere rağmen bir an önce Yenişehir'i almak istemektedir. Osman Bey'in Yenişehir için kurduğu oyun ne olacaktır?

BARKIN'I BEKLEYEN HAZİN SON

Barkın Bey, Osman Bey'in her şeye rağmen Yenişehir fütuhatından vazgeçmemesinden mustariptir. Osman Bey'in önünde durmak için şer ittifakını harekete geçirecektir. Barkın'ın hain planı ona pahalıya patlayacaktır. Barkın'ı bekleyen hazin son ne olacaktır? Osman Bey oynanan oyunların arkasındaki yüzleri bulabilecek midir?

OBANIN HATUNLARINI BEKLEYEN TEHLİKE

Obanın Hatunları Malhun ve Bala bir yandan İnegöl'ün fethinde Gündüz Bey'in şehit olmasıyla yıkılan Ayşe Hatun ve diğer şehit bacılarına destek verirken diğer yandan da Söğüt'te ihtiyaç sahibi ahali için yardım hazırlamaktadır. Barkın, Selvi Hatun'un üzerinde baskı kurup onun Kayılara sadakatini sarsmak istemektedir. Obanın Hatunları Bala, Malhun, Aygül ve Selvi bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içinde bulurlar. Bu tehlike ne olacaktır? Malhun, Bala, Aygül ve Selvi Hatunlar kendilerini bekleyen bu büyük tehlikeden kurtulabilecekler mi?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 96. BÖLÜM İZLE

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 96. BÖLÜM İZLE

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Rüzgar Aksoy (Turgut), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Oğuzhan Karbi (Nestor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Recep Çavdar (Andreas)

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 96. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Arka Sıradakiler’in Oktay’ı için zaman sanki durmuş! "İnsan hiç mi yaşlanmaz!" İşte 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan'ın son hali
Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamam! Dev projede adım adım sona doğru
Yeni Kim yeni Crespo! Jesus'un eski öğrencileri...
Trabzonspor'dan F.Bahçe açıklaması! "Kendi başarısızlıkları yüzünden..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
MEBBİS Uzman öğretmenlik başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Apple WWDC 2022’ye Özel Olan AR Emoji Kartları Ortaya Çıktı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan Ulu'ların öyküsü... Fırtına'dan Ulu'ların öyküsü... 14:35
Pogba'nın ayrılığı resmen açıklandı! Pogba'nın ayrılığı resmen açıklandı! 14:12
Cimbom'u transferde yıkan haber! Cimbom'u transferde yıkan haber! 13:35
İtalya - Arjantin maçı saat kaçta? İtalya - Arjantin maçı saat kaçta? 13:00
Hikmet Karaman ile yollar resmen ayrıldı! Hikmet Karaman ile yollar resmen ayrıldı! 12:25
Trabzonspor'dan F.Bahçe açıklaması! "Kendi başarısızlıkları yüzünden..." Trabzonspor'dan F.Bahçe açıklaması! "Kendi başarısızlıkları yüzünden..." 12:21
Daha Eski
Libya - Botsvana maçı saat kaçta? Libya - Botsvana maçı saat kaçta? 12:15
G.Saray'dan ayrılmıştı! Yeni adresi netleşti G.Saray'dan ayrılmıştı! Yeni adresi netleşti 11:51
Gana - Madagaskar maçı saat kaçta? Gana - Madagaskar maçı saat kaçta? 11:48
Angola - Orta Afrika maçı saat kaçta? Angola - Orta Afrika maçı saat kaçta? 11:42
Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge istiyor Flaş iddia! Beşiktaş ve Club Brugge istiyor 11:38
Cimbom'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni adresi Cimbom'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni adresi 11:29