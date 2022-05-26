📺Bir Zamanlar Çukurova 138. BÖLÜM İZLE | Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Bir Zamanlar Çukurova izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 26 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen 138. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm bilgileri...

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 138. BÖLÜM KONUSU

Hakan'la vedalaşan Abdülkadir, Çukurova'dan ayrılmaya hazırlanırken polis baskınıyla ele geçirilir. Amcasının katilinin yakalanması Fikret'i hayli memnun ederken, Ali Rıza'nın anlattıkları Abdülkadir'in tutuklanmasına neden olur. Haberi alan Vahap küplere binerek Hakan'dan hesap sorar. Hakan bir yandan suçlunun yakalanmasından memnun gibi görünürken, diğer yandan Vahap'ın da baskısı ile Abdülkadir'i hapisten çıkarmanın yollarını aramaya başlar. Hakan'ın bu tavırları Züleyha'nın şüphelerini artıracaktır.

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 138. BÖLÜM İZLE

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 138. BÖLÜM İZLE

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 138. BÖLÜM İZLE