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📺 Alparslan Büyük Selçuklu 26. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Alparslan Büyük Selçuklu 26. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. 23 Mayıs Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 26. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 26. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:30
📺 Alparslan Büyük Selçuklu 26. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 23 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇIKLU 26. BÖLÜM ÖZETİ

KEKAVMENOS'TAN HASAN BEY'E YAZILI NOT

Kekavmenos, Hasan Bey'e, ''Öldü sandığın kızın yanımda.'' yazılı bir not gönderdi. Hasan Bey, ''Yaptıklarının hesabını senden bir bir soracağım.'' dedi. Kekakvmenos, yeni bir düşman çağırdı.

FAHRİYE EVCEN VEDA EDİYOR

Kekavmenos'ı kozsuz bırakmak isteyen Akça Hatun'un, ''Madem onlara karşı silahın benim.'' diyerek kendini hançerle öldürmesi ise fragmana damga vurdu.

Böylece bir süredir diziden ayrılacağı konuşulan Fahriye Evcen, projeye ölerek veda edecek.

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

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