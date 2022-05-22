Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat 47. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat 47. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 47. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Teşkilat 46. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 47. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 47. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 01:00
📺Teşkilat 47. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan dorukta. Teşkilat 22 Mayıs Pazar günü ekranlara geldi. Teşkilat 46. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Teşkilat son bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 47. BÖLÜM KONUSU

Yıldırım'ın Şirket'in elinden kurtulmak için Türk istihbaratından yardım istemesi tüm dengeleri değiştirir. Yıldırım kurtarılması karşılığında Şirket'in tüm sırlarını vereceğini söylemiştir. Halit Başkan başta olmak üzere ekip zor bir karar vermek zorundadır!

Yıldırım, Halit Başkan'dan umudu kesince peşindekilerden kurtulmak için polise teslim olur. Fransız istihbaratının ise Yıldırım için farklı planları vardır. Ekibimiz hayatlarını değiştirecek büyük operasyon için Yıldırım'ın peşine düşer. Yıldırım'ı Türk topraklarına getirip hesabını kesmek için amansız bir mücadele başlar.

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👉TEŞKİLAT 47. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

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