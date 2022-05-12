📺Camdaki Kız 42. BÖLÜM İZLE | Kanal D Camdaki Kız son bölüm izle (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 12 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen 42. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 42. BÖLÜM KONUSU

Baskılarıyla Sedat'la görüşmeyi başaran Cana, ona hem Hayri'nin ziyaretinden hem de Nalan'ın Feride'nin kızı olmadığından bahseder. Cana'nın anlattıkları karşısında çok sinirlenen Sedat; Hayri'ye haddini bildirmeye karar verir ve Nalan'ı da Feride konusunda yoklar. Nalan'a olan aşkından vazgeçmeyen Hayri, hislerini Nalan'a da belli etmekte kararlıdır. Muzo ve Pera'nın evlilik haberi sonrası Rafet'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak Muzo'yu ataması Koroğlu Ailesi'nde küçük çaplı bir şok etkisi yaratır.

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👉CAMDAKİ KIZ 42. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 42. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 42. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 42. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 42. BÖLÜM İZLE