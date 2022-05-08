Haberler Dizi Haberleri 📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Adı Sevgi 9. bölüm izle - Adı Sevgi izle (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Adı Sevgi 9. bölüm izle - Adı Sevgi izle (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 8. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Adı Sevgi 9. bölüm full izle, Adı Sevgi izle, Adı Sevgi 8. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Adı Sevgi 8 Mayıs Pazar günü yayınlanan 9. bölümünde neler yaşanacak? İşte Adı Sevgi dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 14:00
📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Adı Sevgi 9. bölüm izle - Adı Sevgi izle (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi dizisi, 9. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Adı Sevgi izleyicileri, dizisinin8 Mayıs Pazar günü ekranlara gelen olan 9. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Adı Sevgi'ın 9. bölüm bilgileri...

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Adı Sevgi 9. BÖLÜM KONUSU

Elif ve Emir, nehrin kenarında karşılaştıkları tabloyla büyük bir acı yaşarlar. Volkan ise, Mehmet'in ölümüyle herkesin onun peşine düşeceğini düşünerek Zeynep'le birlikte Sarpça'dan ayrılmak ister. Ancak gelen haber, planlarında değişiklik olmasına neden olur.

Ekrem, inşaatlarda çıkan sorunla ilgilenmek üzere Azerbaycan'a gidince, yaşanan olayla birlikte halkın Volkan'a karşı büyüyen tepkisini Macide bastırmakta zorlanır. Herkes Volkan'ın da Sarpça'dan ayrıldığını düşünürken, Emir ve Elif morallerini düzeltmek için kızları alışverişe götürür. Emir'in Elif'e verdiği hediye, duygularını açığa çıkarır.
Öte yandan Doğukan'ın aslında Ekrem ve Belkıs'ın oğlu olduğunu öğrenen Emir, ablası Leyla'yla tekrar iletişime geçer. Esma, Doğukan'a karşı ailesinin ön yargısıyla başa çıkmak zorundadır.

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👉 ADI SEVGİ 9. BÖLÜM İZLE

Yapımcı : Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen : Sadullah Celen

Senaryo : Filiz Alpgezmen, Murat Can Tura

Müzik : Kalan Müzik/Engin Arslan

Oyuncular : Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Çağkan Çulha (Levent), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü), Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

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👉 ADI SEVGİ 9. BÖLÜM İZLE

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👉 ADI SEVGİ 9. BÖLÜM İZLE

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