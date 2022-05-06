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Kaderimin Oyunu 20. bölüm izle

Geniş bir izleyici kitlesi olan Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü yayınlandı. 20. bölümü ile ekranlara gelen Kaderimin Oyunu'nun son bölümünde; Helin bunca zaman kendisinden saklanan gerçekleri öğrenir. Cemal'i Asiye'den vazgeçirmek için gireceği tehlikeli oyunun nelere sebep olabileceği umurunda değildir. Cemal, çocuklarıyla kurduğu hayaller ve önündeki engeller arasında mücadeleye devam ederken; Asiye'nin güvenini yeniden kazanma umudunu korumaktadır. Mahir, doğum gününde Asiye'yi mutlu etmenin peşindedir ama bu özel günde, Asiye'yi çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir. 20. bölümü haberimizden izleyebilirsiniz...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 02:00
Kaderimin Oyunu 20. bölüm izle

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👉KADERİMİN OYUNU 20. BÖLÜM İZLE

Geniş bir izleyici kitlesi olan Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü yayınlandı. 20. bölümü ile ekranlara gelen Kaderimin Oyunu'nun son bölümünde; Helin bunca zaman kendisinden saklanan gerçekleri öğrenir. Cemal'i Asiye'den vazgeçirmek için gireceği tehlikeli oyunun nelere sebep olabileceği umurunda değildir. Cemal, çocuklarıyla kurduğu hayaller ve önündeki engeller arasında mücadeleye devam ederken; Asiye'nin güvenini yeniden kazanma umudunu korumaktadır. Mahir, doğum gününde Asiye'yi mutlu etmenin peşindedir ama bu özel günde, Asiye'yi çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir.

KADERİMİN OYUNU 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Helin bunca zaman kendisinden saklanan gerçekleri öğrenir. Cemal'i Asiye'den vazgeçirmek için gireceği tehlikeli oyunun nelere sebep olabileceği umurunda değildir. Cemal, çocuklarıyla kurduğu hayaller ve önündeki engeller arasında mücadeleye devam ederken; Asiye'nin güvenini yeniden kazanma umudunu korumaktadır. Mahir, doğum gününde Asiye'yi mutlu etmenin peşindedir ama bu özel günde, Asiye'yi çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir.

Oyuncular: Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)

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