Haberler Dizi Haberleri Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 14. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 14. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 14. yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu. 29 Nisan Cuma günü saat 20.10'de ekranlara gelen Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 14. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 14. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 01:00
Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 14. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt 14. yeni bölümde yine atv ekranlarına kilitlendi. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 14. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor.

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YALNIZ KURT 14. BÖLÜM KONUSU NE?

Nizam, Şanver'in oğlunu kurtarıp planlarını altüst eden Viking'i ele geçirerek Işid'e teslim eder. Işid önemli bir Türk istihbaratçısını kameralar önünde infaz edip Fırat Kalkanı operasyonunun intikamını almayı ve propaganda yapmayı hedefler. Henüz yurda dönmemiş olan Sare'yi ise bölgeden kurtarabilecek tek bir kişi vardır. Operasyon sırasında yaralanan Sare, Viking olmadan yurda dönmeyi kabul etmez. İç karışıklıkları alevlendirmek için provokasyonlarına devam eden Bevar çocuklar üzerinden ortalığı karıştırmak ister. Kuzey Irak operasyonunun gayri resmi olması sebebiyle gidenleri yurda geri getirebilmek için Ahmet doğrudan müdahalede bulunamaz fakat Altay gönüllü olarak sınırı geçmeye hazırdır. Mira ise bir süredir ulaşamadığı Altay'ı merak ederken, Doğan'ın kendisine ve Nizam'a özel hazırladığı sürpriz bir gösteri vardır.

Işid'in eline düşen Viking kurtulabilecek mi? Sare Kuzey Irak'tan nasıl çıkacak? Bevar'ın çocuklar üzerinden yapmak istediği provokasyon ne? Sınırı geçen Altay'ı neler beklemektedir? Doğan'ın Mira ve Nizam için hazırladığı sürpriz ne?

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👉YALNIZ KURT 14. BÖLÜM İZLE

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👉YALNIZ KURT 14. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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