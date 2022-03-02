Haberler Dizi Haberleri Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm İZLE

Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 125. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Bir Zamanlar Çukurova 124. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 11:02
Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm İZLE

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 126. bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm bilgileri...

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 125. BÖLÜM ÖZETİ

HAKAN KUMPASTAN SAĞ ÇIKMAYI BAŞARIYOR
Hakan, kendisine kurulan kumpastan sağ kurtulmayı başarır ancak bu kez Züleyha'nın sorularıyla karşı karşıya kalır. Şüphenin pençesine düşen Züleyha, Hakan'la arasına mesafe koyarken, Hakan kendisini öldürmeye çalışan düşmanını aramaya koyulur.

ABDÜLKADİR'İN KATİL OLDUĞU ÇUKUROVA'DA YAYILIYOR
Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan eder. Olay yaratan itirafın ardından Abdülkadir için Çukurova'da barınmak zor hale gelir. Çukurova halkı Fikret'in sözlerine itimat eder ancak Abdülkadir'in hapsi boylaması için kanıta ihtiyaç vardır.

FİKRET BEYRUT'TA MEHMET'İ ARAŞTIRIYOR
Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer.

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