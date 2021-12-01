Sadakatsiz son bölüm fragmanı izle! | Sadakatsiz 41. bölüm fragmanı | Sadakatsiz dizi yeni bölümünde neler olacak?

"Sadakatsiz son bölüm full izle Kanal D" ve "Sadakatsiz 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" soruları sabah saatlerinden itibaren Kanal D izleyicileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolleri paylaştığı Sadakatsiz'in son bölümünde Aras hakkında gerçekleri öğrenen Asya ilişkisini bitirme kararı alırken, Derin bu durum karşısında rahatsız olmuştu. Diğer yandan Leyla'yı alarak Tekirdağ'ı terk etme kararı alan Aras'ın son hamlesi herkesi şaşırttı. İşte, Sadakatsiz'in son bölümü ve 41. Bölüm fragmanı hakkına bilgiler…

Asya ile Aras'ın ilişkisinin sona ermesinin ardından tüm ipler bir anda kopar.

Derin ise Volkan'ın bu nedenle Asya ile yakınlaşmasından oldukça rahatsız olur.

Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına yol açacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ'dan gitme kararı alır.

Ancak, boşanmak için Londra'ya giden Aras, iki hafta aradan sonra dönme kararı alır ve bu dönüş ezberleri bozar.

SADAKATSİZ'İN 41. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz'in 40. bölüm son sahnesi geceye damgayı vurdu. Asya Aras evli olduğu için ilişkisini bitirirken, Aras Leyla'yı da alarak Tekirdağ'ı terk etti. Ancak sadece iki hafta sonra Tekirdağ'a bomba gibi bir dönüş yaptı. Bu şaşırtıcı gelişmenin ardından Sadakatsiz'in 41. bölüm fragmanı heyecanla beklenmeye başladı.

Sadakatsiz'in 41. bölüm fragmanında ise Volkan, Aras'ın dönüşü yüzünden oldukça sinirlidir. Ona gözdağı vermekten kaçınmaz. Derin de Asya ile uğraşmaya devam etmektedir. Aras ve Leyla boşanma arefesindeyken Leyla çıkagelir.