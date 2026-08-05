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En büyük patika koşusu

Türkiye'nin en büyük patika koşusu Merrell İstanbul Ultra, 5 Eylül'de Kemerburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenecek. SPX CEO'su Barış Andırınlı, "Organizasyonu yalnızca yarış değil, insanları sporla ve İstanbul'un kuzey ormanlarıyla buluşturan kapsayıcı bir spor festivali olarak görüyoruz" dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
En büyük patika koşusu
Türkiye'nin en büyük patika koşusu Merrell İstanbul Ultra, 5 Eylül'de Kemerburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenecek. SPX CEO'su Barış Andırınlı, "Organizasyonu yalnızca yarış değil, insanları sporla ve İstanbul'un kuzey ormanlarıyla buluşturan kapsayıcı bir spor festivali olarak görüyoruz" dedi.
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