Etnospor geleceğimiz

Ziraat Türkiye Kupası
Diğer Sporlar

"Yaptığımız araştırmalarda gençlerin yarısı sporla ilişki kurmuyor. Sporla ilişkisi kalmamış ya da sporla ilişki kurmamış kesimlerin geleneksel sporlarla, spora yeniden angaje olabileceğini düşünüyoruz.”

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerin sporla bağının zayıfladığına dikkat çekerek Anadolu Ajansı'na önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan şunları söyledi: "Yaptığımız araştırmada gençlerin yarısı sporla ilişki kurmuyor. Biz, sporla ilişkisi kalmamış ya da sporla ilişki kurmamış kesimlerin geleneksel sporlarla, spora yeniden angaje olabileceğini düşünüyoruz. Hedeflerimizi daha yukarılara koymak zorundayız. Gençlere şunu söylemeye çalışıyorum; Türkiye'nin geldiği güç profili, bizim her alandaki işlerimizi dünyanın en iyisi olma iddiasıyla yapmamızı zorunlu kılıyor.

SPORLARIN OLİMPİYATI OLACAK

Mesele geleneksel sporlarımızı eski ihtişamıyla, eski katılımıyla yapmak değil. Mesele bize ait olan ruhu bugünün imkanlarıyla, bugünün dünyasıyla buluşturacak nüveyi, günümüz genç neslinin kalbine yerleştirmek. İstanbul'daki okçuluk kulüplerine yerleri yetmiyor. Gelen herkesin talebine cevap veremiyorlar ve yeni yerler arayışındalar. Geleneksel sporların olimpiyatı diye tanımlanacak "Etnosporlar 2027" isimli bir etkinlik üzerinde çalışıyoruz. 10 yılda geldiğimiz noktayı düşününce, ikinci 10 yılda bu işin çarpanının daha da güçlü ve yaygın olacağına inanıyorum."

FESTİVALE BEKLİYORUZ

Etnospor'a gelecekleri mahcup etmeyeceklerini belirten Erdoğan, "Halkımızın ücretsiz katılacağı, çok farklı lezzetleri tadabileceği, ailecek hoşça vakit geçirebileceği, dünyanın kültürel zenginliğinin de yaşanacağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki festivalimize halkımızı bekliyoruz. İnşallah bundan önceki yıllarda olduğu gibi katılımcılarımızı mahcup etmeyeceğiz" dedi.

HERKES GERGİN

Fenerbahçe'nin durumu hakkında da konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Şampiyonluğa ulaşamamak uzadıkça kendini tekrar ediyor. Sonuçta, sporcu sahaya çıkıyor, çok iyi puan topluyoruz, ikinci sıraya geliyoruz, şampiyonluğu kıl payı kaybediyoruz. Bir maçtaki bir moral durumuyla şampiyonluk kaybedilmiş oluyor. Futbolcunun moralini etkileyen etkenlerin ortadan kaldırılması lazım. Fenerbahçe'de artık taraftar, yönetim ve futbolcu gergin. Tamamen moral olarak etkileniyoruz. Yoksa iyi kadrolar kuruluyor, iyi puanlar alınıyor, iyi hocalar getiriliyor. Okçulukta birçok müsabaka son oka kalır, o tek oktaki iki sporcu arasında biraz daha soğukkanlı olabilen madalyayı alabiliyor. Futbolda da bu moral, motivasyon ve dış etmenler çok önemli. Kulüpte huzur olması, insanların inanması lazım. Bazen futbolcu bir yanlış pas verince, tribünler yuhalamaya başlıyor. Herhangi bir futbolcu hatasız oynayabilir mi? Ama sen o futbolcuyu yuhalayarak bitiriyorsun. Fenerbahçe evinin içini toparlayabilirse, başarı gelecektir."

