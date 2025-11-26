CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Kahire’de karate rüzgarı! Türkiye şampiyonada...

Türkiye, Dünya Karate Şampiyonası’nda 11 sporcu ile sahaya çıkıyor. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 14:27
27. Dünya Karate Şampiyonası, 27 Kasım'da Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacak.

88 ülkeden 384 karatecinin katılacağı organizasyon, 30 Kasım Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 5'i kadın toplam 11 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda milli takımı temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle:

Erkek ferdi kata: Enes Özdemir

Erkek kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Erkek kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Erkek kumite 75 kilo: Ömer Faruk Yürür

Erkek kumite 84 kilo: Hasan Arslan

Erkek para-karate: Berkay Uslu

Kadın ferdi kata: Dilara Bozan

Kadın kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen

Kadın kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kadın kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Para karate: Nesrin Cavadzade

