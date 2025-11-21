CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Milli tekvandocu Elifnaz Köseoğlu gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Milli tekvandocu Elifnaz Köseoğlu gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın son gününde mücadele eden milli sporculardan Elifnaz Köseoğlu, altın madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 23:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli tekvandocu Elifnaz Köseoğlu gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre İsviçre'nin Aigle kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden isimlerden Elifnaz Köseoğlu, kadınlar +68 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla milli tekvandocular, şampiyonayı 7 madalyayla (1 altın, 6 bronz) tamamladı. Türkiye, 1 altın ve 3 bronz madalyayla kadınlarda takım halinde 3'üncü oldu.

2025 Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

KADINLAR

Altın: Elifnaz Köseoğlu (+68 kilo)

Bronz: Azra Naz Kamış (44 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo), Mümüne Nur Göz (55 kilo)

ERKEKLER

Bronz: Altuğ Gesge (48 kilo), Emre Talha Evin (55 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)

REKLAM - D&R
Bielsa’dan Torreira’ya yanıt!
DİĞER
Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi itirafı! "Oyuncuların motivasyonu daha farklı oluyor"
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
G.Saray'dan Senegalli yıldıza kanca!
Robinho'nun oğlu G.Saray'a doğru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahis operasyonunda 4 hakem tutuklandı! Bahis operasyonunda 4 hakem tutuklandı! 23:10
Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! 23:06
Yağız Aksu Manisa Basket'e kiralandı Yağız Aksu Manisa Basket'e kiralandı 22:39
Manisa'dan A. Demir'e tarihi fark! Manisa'dan A. Demir'e tarihi fark! 22:03
Paul Pogba sahalara dönüyor! Paul Pogba sahalara dönüyor! 21:50
G.Saray G.Birliği maçına hazır G.Saray G.Birliği maçına hazır 19:43
Daha Eski
Osimhen'de son durum ne? Osimhen'de son durum ne? 19:40
İrfan Can için karar veriliyor! Ya affedilecek ya da... İrfan Can için karar veriliyor! Ya affedilecek ya da... 19:29
Trabzonspor’da Batagov sevinci Trabzonspor’da Batagov sevinci 19:25
Okan Buruk’tan transfer mesajı! Okan Buruk’tan transfer mesajı! 19:19
G.Saray'dan Senegalli yıldıza kanca! G.Saray'dan Senegalli yıldıza kanca! 19:13
Rafa Silva için Portekiz’den flaş iddia! Rafa Silva için Portekiz’den flaş iddia! 18:25