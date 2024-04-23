Zafer Max'ın

Kemer ile Kaş arasındaki 190,6 kilometrelik parkurdaki 2. etaba 171 sporcu katıldı. 128 ile 133'üncü kilometreler arasında 2. kategori bir tırmanış ve zorlu iniş bölümlerinin bulunduğu en uzun etapta, 4 saat 43 dakika 16 saniyede bitiren Kanter birinci oldu.

UHLİG KLASMAN LİDERİ OLDU

Alpecın-Deceuninck'ten Uhlig, genel klasmanda liderliğe yükselirken; Beykoz Belediyespor'dan Samet Bulut, tırmanış klasmanı liderine verilen "kırmızı mayo"yu giydi. Yarış bugünden itibaren Muğla'ya taşınacak. 3. etap, saat 12.15'te Fethiye'deki Uğur Mumcu Parkı'nda başlayıp Marmaris'teki Abdi İpekçi Parkı'nda tamamlanacak. Tur, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.