Güçlü jenerasyon

Okul Sporları Voleybol Gençler Türkiye Şampiyonası final müsabakaları Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Şehit Recep Toplaoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kızlar final müsabakasında Özel Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi, Özel Kemer Okyanus Anadolu Lisesi'ni 3-0 skorla mağlup etti. Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılaşmayı tribünden takip etti. Spor Bakanı Bak, "Spordaki yeni başarıları hep birlikte alkışlayacağız. Şampiyon olan kızlarımız ve erkeklerimiz ülkemizi olimpiyatlarda, Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek. Temelleri sağlam çok güçlü bir jenerasyon geliyor. Voleybolda zirveye yürüyen Türkiye var" diye konuştu.