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Olimpiyat madalyalı milli karateci Eray Şamdan'ın gözü zirvede!

Son dakika spor haberleri... Tokyo Olimpiyatları'nda karate branşında gümüş madalya kazanan milli sporcu Eray Şamdan yaptığı açıklamada, "2024'te karate, olimpiyatlarda olmayacak. O yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında zafer elde etmek istiyorum" dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 11:51
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Olimpiyat madalyalı milli karateci Eray Şamdan'ın gözü zirvede!

Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan, 2024'te düzenlenecek şampiyonalarda zirvede yer alarak madalya koleksiyonunu genişletmeyi amaçlıyor.

Milli karateci, spor kariyerine olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra 21 yaş altı dünya şampiyonluğu, 2 dünya üçüncülüğü, 8 Avrupa, birer Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları ile 15 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı.

Son olarak 24-29 Ekim tarihlerinde Macaristan'da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 26 yaşındaki Şamdan, gelecek yıl 8-12 Mayıs'ta Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Karate Şampiyonası ile takım halinde katılacakları İspanya'da 20-24 Kasım'da gerçekleştirilecek Dünya Karate Şampiyonası'na "altın madalya" parolasıyla hazırlanıyor.

Şamdan, Gebze ilçesinde babası ve Karate A Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan'ın antrenörlüğünde çalışmalarını sürdürüyor.

"2024 YILINI ZİRVEDE KAPATMAK İSTİYORUM"

Milli karateci Eray Şamdan yaptığı açıklamada, dünya şampiyonasının ardından çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Şamdan, 2024 yılını zirvede kapatmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

Dünya şampiyonasında hedefim altın madalyaydı. Gerçekten ciddi bir çalışma yaparak gitmiştik, altın madalya kazanabileceğime inanıyordum. Yarı finale kadar maçlarımı güzel bir şekilde kazanarak geldim fakat yarı finalde anlık bir hatayla, bana göre şansızlıkla final hakkımı kaybettim. Dünya üçüncüsü oldum. Bu benim için tabii ki de gurur verici ama asıl hedefim altın madalyaydı. 2024'te karate, olimpiyatlarda olmayacak. O yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında zafer elde etmek istiyorum. Aldığım madalyalarla Türk karatesinin efsanesi olmak istiyorum.

Gelecek yıl düzenlenecek şampiyonalara daha hırslı hazırlandığını anlatan Şamdan, "Dünya şampiyonasında yenildiğim rakibim, daha önceden yendiğim bir rakibimdi. Taktiksel bir hata yaptım. Taktiğim aslında ellerimi kullanarak yumruklarla puan almaktı. Başlar başlamaz yaptığım tekme tekniğiyle ilk puanı verince sonrasında toparlamak daha zor oldu. İlerleyen zamanlarda tabii ki hatalarımızdan ders alarak en iyi şekilde performansımızı göstereceğiz." diye konuştu.

Zorlu rakiplerinin olacağını dile getiren Şamdan, başarı için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Şamdan, karateyi zirvede bırakmak istediğini aktararak, "Tabii ki daha da ilerisi olabilir. 40 yaşında bile karate yapabileceğimi düşünüyorum ama o zamanlar performans düşmüş olacak. O yüzden zirvede bırakacağım bir turnuvada altın madalya alıp, orada karateyi sonlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Adını Türk karate tarihine altın harflerle yazdırmak isteğini vurgulayan Şamdan, bu yolda ilerlemek için başarılarına yenilerini eklemek için çalıştığını sözlerine ekledi.

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