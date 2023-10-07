Devamı gelecek

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 52. Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da başladı. İlk gün oturumuna katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin gerçekleştirdiği büyük organizasyonlara dikkati çekti. 2023 yılında uluslararası arenada önemli spor etkinlikleri düzenlediklerini belirten Bak, "UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ve Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na İstanbul'da, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Antalya'da ve Avrupa Triatlon Şampiyonası'na Balıkesir'de ev sahipliği yaptık. Büyük spor organizasyonları düzenlemek ülkemizin çoktandır devam eden bir geleneğidir. Bu geleneği daha sürdürülebilir hale getirmek için için zengin ve çok boyutlu bir spor diplomasisi vizyonu geliştirdik" dedi. Bak, Olimpiyat Oyunları'yla ilgili ise şunları söyledi: "1924'teki Paris Olimpiyat Oyunları, katıldığımız ilk organizasyondu. 100 yılın ardından Paris'te yapılacak oyunlar için farklı bir motivasyon ve heyecana sahibiz.