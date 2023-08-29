Gölbaşı spor kenti olmaya devam ediyor

GÖLBAŞI Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in tarım kenti, turizm kenti, öğrenci kenti, sanayi kenti olma özelliklerinin yanında spor kenti olarak da vurguladığı Gölbaşı'nda sporu teşvik etme, uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma ve Gölbaşı'nın spor kenti statüsünü daha da geliştirme hedefiyle 365 günün 360'ında başka alanlarda olduğu gibi bu alanlarda da çalışmalar sürüyor. Gölbaşı'nda futbol, basketbol, voleybol gibi çeşitli spor dallarına adanmış çok sayıda tesis bulunuyor. Ankara'nın en büyük, donanımlı spor kompleksi ve tesisleriyle Gölbaşı'nda, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in altını çizdiği spor kenti olma durumu somutlaşmış oluyor.

Uluslararası Bilardo Kompleksi, Buz Pateni, Dağcılık, Çim Saha, Halı Saha, Yüzme salonları gibi tesisler hem yetişkinlerin hem de çocukların spor yapabilmesi için geniş olanaklar sağlıyor.

AYNI zamanda Gölbaşı Belediye Spor Tesisleri, yerel ve ulusal spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yapılan turnuva ve etkinliklerle Gölbaşı'nın spor kenti statüsünü daha da pekiştiren etkileyici bir spor kültürü gelişiminin sağlandığını ifade ederken aynı zamanda turizme katkı yapmayı hedeflediklerini de belirtiyor. Başkan Şimşek, etkinliklerin ve kursların, "Gölbaşı Ailem" olarak tanımladığı ilçe sakinlerine aktif bir yaşam tarzını teşvik etme konusunda önemli bir rol sağladığını belirtiyor. Spor etkinlikleri ve kurslar özellikle gençler ve çocuklar için, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik ederken aynı zamanda eğlenmeleri için de bir yol sunuyor.

GÖLBAŞI Belediyesi Spor Tesisleri'nde yaz okulu kursları, öğrencilerin okullarının kapanmasıyla Haziran'da başlıyor ve okulların açılmasına kadar üç ay boyunca sürüyor. Futbol ve amatör sporlar olarak tanımlanan diğer branşlardaki kurslara 1500 çocuk katılıyor.

Futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, kickboks, yüzme, tekvando, güreş, judo, wushu, kadın futbol, karate gibi branşlarda devam eden ücretsiz yaz okulu kurslarının ardından okulların açılmasıyla beraber Ekim ayından Mayıs sonuna kadar Spor Okulları kapsamında etkinlikler devam ediyor. Yaz okulu kurslarında bir sefere mahsus olmak üzere kıyafet ve ekipmanlar için ücret alınıyor. Şehit ve gazi yakını, depremzede, durumu olmayan vatandaşlar spor kurslarından her zaman ücretsiz olarak yararlanıyor.

650 LİSANSLI SPORCU

İLÇEDE ilginin en çok futbola gösterildiğini ifade eden Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı Musa Şahin, yaz okullarında özellikle kız çocuklarının jimnastik ve voleybola ilgi gösterdiğini söylüyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in Spor Kenti kavramını icraatlarıyla doldurduğu belirten Musa Şahin, Başkan Şimşek'in vizyonu ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına sürekli olarak devam ettiklerini anlatıyor.

GÖLBAŞI Belediye Spor Kulübü'nün aktif olarak 650 lisanslı sporcusu bulunuyor.

Profesyonel futbol takımı Bölgesel Amatör Lig'deki mücadelesine devam ediyor. Ramazan Şimşek'in Belediye Başkanlığı ve Musa Şahin'in kulüp başkanlığı döneminde Gölbaşı Belediye Spor tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'de iki yıl üst üste mücadele etme hakkı kazandı. Yeni sezonda hedef Üçüncü Lig'e çıkmak olarak belirlenmiş durumda. A takımın yanı sıra 13 yaşından 18 yaşına kadar alt yapı futbol takımları da çalışmalarını sürdürüyor.

KADIN FUTBOLUNA DESTEK

Her bir kadın futbolcunun ayrı özel hikâyesinin olduğu, birbirinden çetin zorluklarla mücadele ederek futbol yaşantılarını sürdürdüğü Gölbaşı Belediye Spor Kadın Futbol Kulübü çok fazla önem arz ediyor. Ankara'nın iki kadın futbol takımından biri olan Gölbaşı Belediye Spor sırasıyla 3.lig ve 2.lig'de mücadele etti. Yeni sezonda hedef Süper Lig olarak belirlenmiş durumda.

Başarılarla ilerleyen kadın futbol takımının diğer takımların aksine bir sponsoru bulunmuyor. Tamamen Gölbaşı Belediyesi'nin imkânlarıyla mücadelesine devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Spor Tesisleri'nin içinde bulunan Şehir Stadı'nda, çim sahada turnuvalar düzenleniyor.

Daha önce basın turnuvası, elçilikler ligi gibi turnuvaların düzenlendiği sahada şu an Gölbaşı'ndaki 20 mahallenin takım kurarak katıldığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, "Gölbaşı Kupası" ismiyle devam ediyor. 15 gün süren Elçilikler Ligi'nde Senegal, Mali, Irak, Gine, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Tanzanya ve Türkiye mücadele etti. Aktif olarak turnuvaların düzenlendiği Spor Kompleksinde yapılan Savunma Sanayi Futbol Turnuvası'na Roketsan, Aselsan, FNSS gibi Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmaları katıldı.

"Gölbaşı ulusal ve uluslararası spor turnuvaları ve organizasyonlarıyla sporun merkezi olmaya devam edecek"

Bilardo, basketbol ve futbol gibi farklı spor dallarındaki binlerce sporseverin Gölbaşı'na geldiğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Göreve geldiğimiz günden beri Gölbaşı'nı sporun kenti yapma yolunda önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Gölbaşı, hem ulusal hem de uluslararası spor turnuvaları ve organizasyonlarıyla sporun merkezi olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Başkan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: "Gölbaşı'nın spor kenti olma vizyonu her geçen gün daha da şekilleniyor.

Sporun yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, gençleri sporla buluşturarak sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek. Gölbaşı'nda sporun önemini vurgulamak için birçok proje ve etkinlik düzenliyoruz. Spor salonlarımız ve modern tesislerimizin yanı sıra Gölbaşı Belediye Spor kulübümüze ve sporcularımıza destek veriyoruz. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak, Gölbaşı artık adını sporun merkezi olarak duyuruyor. Özellikle kadın futbol takımına verdiğimiz destekle gurur duyuyoruz.

Kadınlarımızın da spor yapma hakkını savunuyor ve onları teşvik ediyoruz.

Kadın futbol takımımız, başarılarıyla Gölbaşı'nın adını daha da yukarılara taşıyor.

Onların azmi ve özverisi, genç kızlarımıza ilham kaynağı oluyor.Sporun Gölbaşı için taşıdığı önemi biliyoruz. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmek, toplumumuzun geleceğini şekillendirmek adına büyük bir adım atıyoruz.

Gölbaşı'nın spor kenti olma vizyonuyla, her yaş grubundan insanın spor yapma imkânına sahip olacağı bir çevre oluşturmayı hedefliyoruz. Sporun birleştirici gücünü kullanarak, Gölbaşı'nı daha da güçlü ve sağlıklı bir toplum haline getirmek için çaba gösteriyoruz."