Doğru adımlarla

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda tarihin en başarılı sonucunu alan milli sporcularla gurur duyduklarını belirtti. Bak, "Bu başarı eğitim mi spor mu ikilemini ortadan kaldıran milli sporcu bursumuzun sonucudur. Üniversitelerde eğitim gören milli sporcularımıza ve bu başarıya katkı sunanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Bak, milli sporcularının elde ettiği başarılar ile Türk milletine büyük sevinç yaşattığını belirterek, şunları kaydetti: 11 branşta 108 sporcuyla temsil edildiğimiz Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları tarihimizin en başarılı oyunları oldu. 11'i altın olmak üzere toplam 35 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Madalya kazanan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.

Bakan Bak, 2023 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 11'i altın, 12'si gümüş ve 12'si bronz olmak üzere 35 madalya kazanan milli sporcuların başarısını değerlendirdi.