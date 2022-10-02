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İznik'te şölen sona eriyor

4. Dünya Göçebe Oyunları, kökpar-kökpörü ve güreş müsabakalarıyla perdeyi kapatıyor... Dev organizasyona bugün de yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 06:50
İznik'te şölen sona eriyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, dün de heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Oyunların üçüncü gününde atlı okçuluk, alış güreşi, kapışmalı aba güreşi, kökpar-kökbörü, şalvar güreşi ve kuraş müsabakaları yapıldı. Büyük ilginin devam ettiği organizasyonda, perde bugün yapılacak etkinliklerle sona erecek. Kökparkökbörü, kazak güreşi, tatar güreşi ve büyük güreş müsabakalarıyla 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda perde kapanacak. Gösterilen ilgiden memnun olan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, hem tarihi zenginlikleri hem de doğal güzellikleri, Göçebe Oyunları sayesinde tanıtacaklarını söyledi.


08.00-16.00: Kökpar-Kökbörü

09.00-13.00: Kazak Güreşi

10.00-14.00: Tatar Güreşi

13.00-17.00: Pehlivan Güreşi

15.00-16.00: Büyük Güreş

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