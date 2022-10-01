Geçmişten geleceğe biriz

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları ile tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verildiğini söyledi. Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuk devlet başkanları ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan oyunların iyi başladığını kaydeden Bilal Erdoğan, "Bütün katılımcıların, ekranları başında izleyenlerin de tahmin ediyorum bu etkinliğin düşündüklerinden çok daha kaliteli, kapsamlı ve büyük olduğunu anlamalarına vesile oldu" ifadelerini kullandı.

DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Göçebe Oyunları'nın dünyaya verdiği mesaja değinen Bilal Erdoğan, tüm insanlık için birlik ve beraberlik mesajı verilmeye çalışıldığını söyledi. Geleneksel sporlara desteklerinin süreceğini bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Verilmeye çalışılan 'Geçmişten Geleceğe Bir'iz!' mesajı, sadece Türk dünyası için değil. Tüm insanlık için birlik ve beraberlik mesajı verilmeye çalışıldı. Açılış olimpiyatları andırdı ama atlı gösteriler, çok kültürlü bir renklilik söz konusu. Olimpiyatların ötesinde bir mesajı insanlığa kazandırmak istiyoruz."

OLİMPİYATA ALTERNATİF

"Oyunlarla ilgili farklı düşünceler var. Kimisi geleneksel spor branşlarının olimpiyatların içinde yer bulmasına çalışmasını savunuyor. Kimisi de daha bağımsız olması gerektiğini belirtiyor. İkinci görüşü paylaşıyorum. Geleneksel sporların olimpiyatların içinde yer almaya çalışması, yozlaşma riskini getirebilir. Spora, hayata, çevreye ve rekabete bakış olarak bir alternatif inşa etmemiz gerek."

GELİŞİME KATKISI OLACAK

"Ekranları başında izleyen insanlardan çok mesaj, telefon ve tebrikler aldık. Ekip arkadaşlarımız da emeklerinin karşılığının güzel ve teveccühle karşılanmasından memnun kaldı. Burada büyük bir emek var. Başarılı bir açılışla başlaması önümüzdeki günlerde gelecek teveccühün de göstergesi. Geleneksel sporlarımızın gelişmesi adına da bu etkinliğin ciddi katkısı olacağını tahmin ediyoruz."

MAS GÜREŞİ'NDE BÜYÜK HEYECAN

Oyunların ikinci gününde mas güreşinde müsabakalar yapıldı. Karşılaşmalara 22 ülkeden 38 erkek, 14 kadın olmak üzere 52 sporcu katıldı. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalarda sporcular, rakibini mağlup edebilmek için büyük çaba harcadı. Rakiplerin birbirine doğrudan temas etmediği tek spor türü Mas Güreşi'nde yarışmacılar, kıyasıya bir mücadele ortaya koydu.

NASIL YAPILIR?

Mas Güreşi'nde, sporcular 50 santimetrelik sopayı avuçlarıyla birbirine çekiyor. Sıkma, itme gibi davranışlar sergilenmezken, rakibin eline temas etmek de yasak. 2 kere oyunu kazanan galip sayılıyor.

ABA GÜREŞİ'NDE 75 SPORCU

Organizasyonun ikinci gününde aşırtmalı aba güreşi müsabakaları da yapıldı. Abalı güreşçiler, davul zurnayla müsabakalarda rakiplerini bellerindeki kuşaktan tutup aşırarak üstünlük sağlamaya çalıştı. Çim üzerinde yapılan güreşlere 12 ülkeden 75 sporcu katıldı. Özellikle Kırgızların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalarda, kıran kırana bir heyecan yaşandı.

NASIL YAPILIR?

Aşırtmalı aba güreşindeki sporcular, kolsuz, boyu güreşçinin dizlerine kadar gelen ve "aba" adı verilen bir kıyafetle güreşiyor. Rakiplerini bellerindeki kuşaktan tutup aşırarak üstünlük sağlamaya çalışıyor.