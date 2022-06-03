Haberler Diğer Sporlar Tekvandoda Hakan Reçber’den tarihi altın madalya

Tekvandoda Hakan Reçber’den tarihi altın madalya

Milli tekvandocu Hakan Reçber, Roma 2022 Tekvando Grand Prix’inde altın madalya kazandı. Milli sporcu, erkeklerde Grand Prix altın madalya kazanan ilk tekvandocu oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 23:20
Tekvandoda Hakan Reçber’den tarihi altın madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren ve her sıklette 32 sporcunun davetle katıldığı Roma 2022 Tekvando Grand Prix'inin ilk gününde 3 olimpik sıklette 6 milli sporcu tatamiye çıktı. Erkekler 68 kiloda Hakan Reçber altın madalya ulaşarak bunu başaran ilk erkek sporcu unvanını elde ederken, erkekler 58 kiloda Görkem Polat da olimpiyat şampiyonunu yendiği organizasyonu bronz madalya ile tamamladı. Hakan Reçber, ilk turda Brezilya'dan Joao Victron Souza Diniz'i, ikinci turda Hırvatistan'dan Leon Glasnovic'i, çeyrek finalde Brezilya7dan Edival Pontes'i, yarı finalde İngiltere'den Bradly Sinden'i ve finalde İsveç'ten Ali Alian'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

"BAŞARILARIMIZ SÜRÜYOR"
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, ülkeye güzel haberler vermeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Şahin, "19 Mayıs haftasında İngiltere'de elde ettiğimiz tarihi şampiyonlukların hemen ardından hız kesmiyoruz. Olimpiyatlar yolunda çok önemli bir organizasyon olan grand prixin ilk gününde Hakan Reçber ile tarihi bir madalya elde ettik. Ayrıca genç sporcumuz Görkem Polat'ın bronz madalyası da çok değerli. Burada mücadele eden tüm sporcularımızı ve başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Organizasyonun ikinci gününde 3 olimpik sıklette 5 milli sporcu mücadele edecek.

DİĞER
İrem Derici’den Cem Belevi’ye imalı paylaşım! İrem Derici: Sırta saplanan bıçakları satsak…
Son dakika: Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakacağını duyurdu
3 bölgeye transfer istedi! İşte alınacak yıldızlar...
Ağaoğlu açıkladı! "Kulüpler Birliği'ndeki görevimi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli pentatloncular ev sahipliğini avantaja çevirmek istiyor
Şampiyonlar fotomac.com.tr’ye konuştu! "İmkansız yok"
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
ESRA EROL'DA CANLI - Esra Erol'da izle son bölüm
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten flaş Terim sözleri! Geri dönecek mi? Özbek'ten flaş Terim sözleri! Geri dönecek mi? 21:41
Fransa - Danimarka | CANLI Fransa - Danimarka | CANLI 21:38
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Ömer Erdoğan ile görüştü! Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Ömer Erdoğan ile görüştü! 21:10
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi maçında yaşananlar için özür paylaşımı UEFA'dan Şampiyonlar Ligi maçında yaşananlar için özür paylaşımı 21:01
Çebi'den dernek üyelerine uyarı! "Kaybolup gidersiniz" Çebi'den dernek üyelerine uyarı! "Kaybolup gidersiniz" 20:58
Ağaoğlu açıkladı! "Kulüpler Birliği'ndeki görevimi..." Ağaoğlu açıkladı! "Kulüpler Birliği'ndeki görevimi..." 20:56
Daha Eski
Sultanlar Çin'e diş geçiremedi! Sultanlar Çin'e diş geçiremedi! 20:50
Dursun Özbek'ten iddialı sözler! "Her branşta..." Dursun Özbek'ten iddialı sözler! "Her branşta..." 20:12
A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları maçına hazır A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları maçına hazır 20:10
Fransa Açık'ta Zverev sakatlandı Nadal finale çıktı Fransa Açık'ta Zverev sakatlandı Nadal finale çıktı 20:05
Belçika-Hollanda | CANLI Belçika-Hollanda | CANLI 19:40
Hamamcıoğlu'ndan Özbek'e flaş davet! Hamamcıoğlu'ndan Özbek'e flaş davet! 19:35