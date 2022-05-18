Dev işbirliği

Türkiye İş Bankası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için iş birliğine gitti. Banka, 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek milli sporculara yol arkadaşlığı yapmak üzere Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçisi oldu. İş birliğiyle gençlere daha fazla imkân sağlanmasının yanı sıra çocuklara spor alışkanlığı kazandırılması, daha fazla gencin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmesi ve Türkiye'deki başarının artırılması hedefleniyor.

DEĞERLERİ TAŞIYACAĞIZ

Genel Müdür Hakan Aran, "İnanıyorum ki Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile yürüyeceğimiz bu yolculukta hepimizi gururlandıracak ve sevindirecek başarılara birlikte imza atacağız" derken, TMOK Başkanı Uğur Erdener de , topluma hizmet etmek ve değer katmak için uzun yıllardır çalışan Komite'nin ve İş Bankası'nın iyi bir güç birliği yarattığını vurguladı. Erdener, "Her iki kurum da yaratılan değerleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmayı amaçlamaktadır" ifadesini kullandı.

19 MAYIS'I KUTLADILAR

TMOK Başkanı Erdener ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuşmalarında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlamayı da ihmal etmediler.

RUHUMUZ YAKIN

Aran, "Halkımızı küçük yaşlarda olimpik değerlerle buluşturmak ve 'olimpik insan' kavramını ülkemizde de yaygınlaştırmak için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile böyle güzel bir iş birliğine gittik. Olimpiyat ruhu ile İş Bankası'nın çalışma ruhunun birbirine çok yakın olduğunu düşünüyorum" dedi.