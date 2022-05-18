Haberler Diğer Sporlar Dev işbirliği

Dev işbirliği

İki köklü kurum, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için iş birliğine gitti. Dev ortaklık ile gençlere daha fazla imkân sağlanması, çocuklara spor alışkanlığı kazandırılması, daha fazla gencin olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmesi ve başarının artırılması hedefleniyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Dev işbirliği

Türkiye İş Bankası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için iş birliğine gitti. Banka, 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek milli sporculara yol arkadaşlığı yapmak üzere Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçisi oldu. İş birliğiyle gençlere daha fazla imkân sağlanmasının yanı sıra çocuklara spor alışkanlığı kazandırılması, daha fazla gencin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmesi ve Türkiye'deki başarının artırılması hedefleniyor.

DEĞERLERİ TAŞIYACAĞIZ
Genel Müdür Hakan Aran, "İnanıyorum ki Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile yürüyeceğimiz bu yolculukta hepimizi gururlandıracak ve sevindirecek başarılara birlikte imza atacağız" derken, TMOK Başkanı Uğur Erdener de , topluma hizmet etmek ve değer katmak için uzun yıllardır çalışan Komite'nin ve İş Bankası'nın iyi bir güç birliği yarattığını vurguladı. Erdener, "Her iki kurum da yaratılan değerleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmayı amaçlamaktadır" ifadesini kullandı.

19 MAYIS'I KUTLADILAR
TMOK Başkanı Erdener ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuşmalarında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlamayı da ihmal etmediler.

RUHUMUZ YAKIN
Aran, "Halkımızı küçük yaşlarda olimpik değerlerle buluşturmak ve 'olimpik insan' kavramını ülkemizde de yaygınlaştırmak için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile böyle güzel bir iş birliğine gittik. Olimpiyat ruhu ile İş Bankası'nın çalışma ruhunun birbirine çok yakın olduğunu düşünüyorum" dedi.

DİĞER
Herkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çiftinin kızlarına neden Leyla ismini verdikleri ortaya çıktı
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Biran Damla Yılmaz'dan yılın aşk bombası! Ünlü basketbolcu...
Dzyuba'dan Kanarya'ya müjdeli haber!
Torrent'in mazereti neydi? Arda'yı çileden çıkaran karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aktüel haberler (18.05.2022)
Sporfest zamanı
Çeyrek altın ne kadar? Altında son durum ne?
WhatsApp'tan önemli yenilik!
📅19 MAYIS SÖZLERİ VE RESİMLİ MESAJLAR
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'un avukatından F.Bahçe açıklaması! Jesus'un avukatından F.Bahçe açıklaması! 01:05
U17 Milliler ilk maçında İspanya'ya mağlup! U17 Milliler ilk maçında İspanya'ya mağlup! 00:43
Jesus'un avukatından F.Bahçe açıklaması! Jesus'un avukatından F.Bahçe açıklaması! 00:42
G.Saray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim F.Bahçe'ye G.Saray'da 13 ayrılık birden! Yıldız isim F.Bahçe'ye 00:36
G.Saray'da iki aday birleşme kararı aldı! G.Saray'da iki aday birleşme kararı aldı! 00:28
Transferin gözdesi Yusuf Yazıcı! İki talip daha... Transferin gözdesi Yusuf Yazıcı! İki talip daha... 00:28
Daha Eski
Feghouli'den veda mesajı! Feghouli'den veda mesajı! 00:27
Jorge Jesus onunla geliyor! Menajeri ile temasa geçildi Jorge Jesus onunla geliyor! Menajeri ile temasa geçildi 00:27
Pjanic'ten Beşiktaş'ı çıldırtan hareket! Pjanic'ten Beşiktaş'ı çıldırtan hareket! 00:26
Gomis ayrılıyor mu? Fransız basınına flaş transfer itirafı! Gomis ayrılıyor mu? Fransız basınına flaş transfer itirafı! 00:26
Mesut Özil'e Arap basınından flaş yorum! Mesut Özil'e Arap basınından flaş yorum! 00:25
G.Saray'da bomba Arda Turan gelişmesi! G.Saray'da bomba Arda Turan gelişmesi! 00:25