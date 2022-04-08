Gerçeğe dönüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlar Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularla bir araya geldi. Berkin Usta, Fatih Arda İpcioğlu, Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'yu ağırlayan Kasapoğlu, 'Her bir sporcu olimpiyatlar için kota almanın o üst platformda ülkesini temsil etmenin hayalini kurar, onun için çalışır. Sizler bu hayali peşini bırakmadan gerçekleştirdiniz. Bu vesileyle her birinizi gönülden tebrik ediyorum' dedi.