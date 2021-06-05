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Son dakika spor haberi: 'nda 'dan altın madalya!

Son dakika... 'nda Erkekler Makaralı Yay kategorisinde , altın madalya kazandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 16:18 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 16:28
Son dakika spor haberi: Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Yakup Yıldız'dan altın madalya!

'nda Erkekler Makaralı Yay kategorisinde , altın madalya kazandı.

, Yakup'un şampiyonluğuyla alakalı şu mesajı yayınladı:

"'nda 05/06/2021 tarihinde son katıldığımız müsabakada kategorisinde Yakup Yıldız, Danimarkalı rakibi 'a karşı mücadelesini 143/141 ile tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu!

. Ayak Yarışması ve Antalya 2021 Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda kazandığı Takım Altın Madalyalarına bireysel kategoride de altın madalya ekleyen Yıldız, 709 puan ile sıralama atışlarını 8. sırada bitirmiş ve elemelere 1/16 turundan başlamıştır. rakibi 'e karşı 148-145 galip gelen 1/8 turunda 'dan deneyimli okçu 'e karşı tam puan atarak 150-143'lük skor ile çeyrek finale çıkmıştır. Yine Rus bir rakip olan 'u da 148-146 mağlup eden Yıldız, yarı finalde Alman 'u 147-143 yenerek altın madalya atışlarında Danimarkalı sporcu Mathias Fullerton ile eşleşmiştir. Müsabaka sonucunda altın madalya kazanmıştır.

Sporcumuzu ve başta antrenörleri olmak üzere tüm teknik ekibi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

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